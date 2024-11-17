Çocuğu otele götürmeye çalışırken yakalandı!

Yayınlanma: 17.11.2024 - 12:42

Güncelleme: 17.11.2024 - 15:20

Olay, 9 Kasım Cumartesi günü saat 02.10 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, elinde siyah poşet olan bir kişiyi, yanındaki kızla otele gireceği esnada durdurdu.

Polis kimlik kontrolünü yaptığı sırada iddiaya göre Erdinç B. (22) "Sıkıntı yok abi buradayız, kız arkadaşımla otele gireceğiz. Hayırdır namus bekçisi mi oldunuz? Bırakın bizi işimize gücümüze bakalım" dedi. Kimlik kontrolünde şüphelinin yanındaki kızın yaşının 17 olduğu ortaya çıktı.

ÜSTÜNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Erdinç B.'ye üst aramasını yapan polis, 0,90 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunun üzerine Erdinç B. gözaltına alınırken, 17 yaşındaki Y.G. isimli kızda polis otosuna bindirilerek sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürüldü. Hastaneye gelindiği sırada Erdinç B., polis ekiplerini “Ben akrabalarıma haber verdim. Şimdi buraya gelecekler, siz o zaman görürsünüz" diyerek tehdit etti.

POLİSİ TEHDİT EDİP DİRENDİLER

Hastaneye gelen Erdinç B.'nin yakınları Ömer B. (37) Eyüp Ç. (19) Harun K. (27) Ufuk B. (24) ve Vedat B. (31) polis ekiplerine, "Kardeşimizi niye alıyorsunuz ne suçu var alamazsınız" diyerek Erdinç B.'yi kaçırma girişiminde bulundu. Yaşanan arbede nedeniyle takviye çağrısında bulunulması üzerine hastaneye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bu sırada şüpheliler polis ekiplerini, “Siz üzerinizdeki üniformayı çıkartmayacak mısınız, sizi tek tek bulup bunların hesabını soracağız, sizi yakalayacağız, evinizi, ailenizi bulacağız" diyerek tehdit etti.

GÖZALTINDA KENDİLERİNİ YARALADI İDDİASI

Takviye ekiplerin hastaneye gelmesiyle 6 şüpheli kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Hastane içerisinde taşkınlık çıkartıp saldırgan hareketlerine devam etmeleri üzerine şüpheliler, boş bir odaya alındı. Şüphelilerin burada da kafalarını duvarlara vurup polis ekiplerine kafa atmaya çalıştığı ve kendilerini yere attıkları öne sürüldü. Kelepçeli halde olan Ufuk B.'nin bel kısmında polis tarafından fark edilen bıçağa ise el konuldu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Hastaneden çıkartılan şüpheliler ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerden Ömer B.'nin arbede sırasında gözünden yaralanarak hastanede tedavi altına alındığı ve görme kaybı olduğu öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 5 şüpheli, 'görevi yaptırmamak için direnme', 'reşit olmayan ile cinsel ilişki', 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN 40 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Mahkemeye çıkartılan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Erdinç B.'nin 4 adet, Eyüp Ç.'nin 12 adet, Harun K.'nın 12 adet, Ufuk B.'nin 4 adet ve Vedat B.'nin 5 adet, hastanede tedavi gören Ömer B.'nin ise 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Kız çocuğu Y.G. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.