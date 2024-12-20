'Çocuğuma vurdu' diyerek 9 yaşındaki çocuğu dövdü

Yayınlanma: 20.12.2024 - 17:37

Güncelleme: 20.12.2024 - 17:37

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen olayda, K.B. isimli bir kişi, 9 yaşındaki B. Kurt’a tokat atarak şiddet uyguladı. İddiaya göre, K.B., 2. sınıfa giden oğluna tokat attığı gerekçesiyle B. Kurt’u sokakta durdurdu ve neden böyle bir şey yaptığını sordu. Ardından çocuğa tokat atıp tehditler savurdu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"OĞLUMU TEHDİT ETTİ VE TOKAT ATTI"



B. Kurt’un annesi Hatice Kurt, olayla ilgili "Oğlum, okuldan dönerken 2. sınıftaki bir öğrenciyle tartışmış. Küfür ettiği için o öğrenciye tokat atmış. Ertesi gün çocuğun babası K.B., oğlumu ve arkadaşını yolda durdurmuş. ‘Neden oğluma vuruyorsunuz, siz eşkıya mısınız?’ diyerek hem tokat atmış hem de tehdit etmiş. ‘Veliniz gelsin, onun da kafasını kırarım’ demiş. Bu olay oğlumu çok korkutmuş. Bana anlatamadı, durumu arkadaşının annesinden öğrendim" dedi.

"YETİŞKİN BİRİ ÇOCUĞA BÖYLE DAVRANAMAZ"



Kurt, çocuğunun psikolojik olarak etkilendiğini belirterek şöyle devam etti:



"Hiçbir yetişkinin bir çocuğa bu şekilde müdahale etmeye hakkı yok. Gerekirse okula ya da aileye bildirirsin, yasal yollardan şikayetçi olursun. Çocuğumun yaptığını da doğru bulmuyorum, zaten onu uyardım. Ama yetişkin bir insanın bu şekilde davranması kabul edilemez. Şikayetçi olduk."

B.: "ADAM 38 YAŞINDA, BEN 9 YAŞINDAYIM"



Olayın mağduru 9 yaşındaki B. Kurt, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Arkadaşlarımla şakalaşıyorduk, bir öğrenci bana küfür etti. ‘Küfür etme yoksa vururum’ dedim. O da ‘Acımaz ki’ dedi. Hafifçe yanağına dokundum. Ertesi gün babası gelip ‘Siz eşkıya mısınız?’ dedi, tokat attı ve bizi tehdit etti. Çok korkuyorum, okula gitmek istemiyorum. Annemle babam bile bana vurmazken o adam ne hakla bana vuruyor?"

Aile, olayın ardından K.B. hakkında şikayetçi oldu. 9 yaşındaki çocuğun yaşadığı korku ve travma nedeniyle okula gitmekte zorlandığı öğrenildi.