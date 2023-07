UCİM'den Niğde'de 15 yaşında evlendirilen çocukla ilgili Cumhuriyet TV'ye açıklama: 'Her gün en az on ihbar alıyoruz!'

Yayınlanma: 05.07.2023 - 17:51

Güncelleme: 05.07.2023 - 17:59

Niğde'nin Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesinde, 15 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirildiğini belirterek, sosyal medyadan yardım istedi. Çocuk, paylaşımında "Pardon, siz hiç 15 yaşında evlendiniz mi?" diyerek yaşadıklarını anlatmıştı.

Olayla ilgili soruşturmada jandarma ekipleri kızın annesi D.Ö., babası B.Ö, evlendirileceği A.Ö. ile A.Ö.'nün annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö.'yü gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan, çocuğun zorla evlendirileceği 21 yaşındaki teyzesinin oğlu ile anne ve babaları Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

"JANDARMA ÇOCUĞU 'DÜĞÜN EVİNDEN' ALDI"

Konuya dair Cumhuriyet'e Konuşan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCIM) avukatlarından Yeşim Sağra, "Olay ilk duyulduğunda 'Sosyal medyada yazacağına 155'i arasaymış' diyerek çocuğu bile eleştirenler oldu. Olayın ardından ihbar linklerimizi tweetin altına yazdık ve çocuğun numarasını bulduk. Bu numarayı hemen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile paylaştık. Bunun üzerine jandarma 'düğün evine' gitti ve çocuğu aldı. Sürecin takipçisi olacağız, bir aşamada belki cinsel istismar veya fiziksel bir istismardan bahsediyoruz, belki okul hayatından alınmış bir çocuktan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER GÜN EN AZ 10 İHBAR ALIYORUZ"

Sağra, "Bu dava bu gibi davalar için emsal oluşturabilir" dedi ve şöyle devam etti:

"Derneğimizin ihbar hattında her gün bir avukat nöbetçi, her gün en az on tane ihbar alıyoruz. UCIM'e ulaşmayan vaka sayısını varın siz düşünün. TÜİK bu konuda veri paylaşımı yapmıyor o yüzden Türkiye'de her yıl ne kadar çocuğun istismara maruz kaldığını sadece Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı verilerden açılan istismar davaları kadarıyla biliyoruz. Davalara baktığımız zaman çocukların maruz kaldığı pek çok hak ihlali var. Özellikle küçük şehirlerde yaşıyorlarsa ifade alınması süreçleri, dava süreçlerinde sanıkların tutuklanmaması gibi. Bu davada da merak ediyoruz gözaltına alınanlar tutuklanacak mı? Bu insanların tutuklanması bu olayların yeniden yaşanmaması için önemli. Bu çocuklara borcumuz var. Bu olaydan sonra o kadar fazla çocuk bize ulaşarak yardım istedi ki..."

İSTİSMAR DURDURAK BİLMİYOR!

UCIM Niğde İl Temsilcisi Arzu Şahan ise şunları kaydetti:

"Niğde 11 sene önce, Türkiye istatistiklerine göre erken evlenmede Türkiye ikincisiydi, 18 yaş altı çocukların doğum yapmasında da Türkiye birincisiydi. Bu oranın nispeten azaldığını belirtebiliriz ancak Niğde'nin bazı beldelerinde erken yaşta evlendirmeler, başlık parası uygulaması hala yapılıyor. Dernek olarak yetişkinlere farkındalık eğitimleri vermeye, küçük çocuklara bedensel hak eğitimleri vermeye çalışıyoruz."