Çocuk sporcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 7 yaralı

Yayınlanma: 09.03.2025 - 17:33

Güncelleme: 09.03.2025 - 17:36

Ordu'nun Ünye ilçesi Gölevi Mahallesi'nde İsmail Kıraç yönetimindeki servis minibüsü, Şüheda Zülal Çayır idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yolun alt tarafındaki araziye uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüs sürücüsü İsmail Kıraç ile minibüste bulunan ve yaşları 8 ile 12 arasında değişen K.E.O., Ö.Y., Y.Ç., D.K., K.P. ve Y.Ç. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.