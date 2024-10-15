Çocuklar oyun oynarken havaya ateş açtı
Bursa'da kimliği belirsiz kişi sokakta çocukların oyun oynadığı esnada tabancayla havaya ateş açtı. Çocuklar panikle kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi.
Kimliği belirsiz bir kişi, elindeki tabancayla, çocukların oyun oynadığı sokakta havaya ateş ederek koşmaya başladı. Büyük korku ve panik yaşayan çocuklar sağa sola kaçarken, o anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
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