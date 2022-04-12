Çocukları tartışan aileler birbirine girdi: 14 yaralı, 4 gözaltı
Şanlıurfa'da, oyun oynayan çocukları tartışan iki ailenin tüfekli, bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgasında 14 kişi yaralandı. 4 kişinin gözaltına alındığı kavgada, park halindeki 3 araç ise hasar gördü.
Olay, dün gece Şanlıurfa'nın Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, oyun oynayan çocukları tartışan iki komşu aile, birbirine girdi. Ay ve Aslan ailelerinin yakınlarının da dahil olduğu kavgada tüfek, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı.
14 kişinin yaralandığı kavga, ihbarla gelen polislerin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesi ile sona erdi. Ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Park halindeki 3 aracın da hasar gördüğü kavga sonrası polis ekipleri, hem mahallede hem de hastane önünde güvenlik önlemi aldı.
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