Çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunun bahçesinde çocukların kavgasına ailelerin de karışması sonucu 2 kişi tabancayla yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 00:32
Çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 2 yaralı
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Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi, Ayşe Zarakolu Caddesi'ndeki bir düğün salonunun bahçesinde meydana geldi. Çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan kavgaya aileleri de karıştı. 

Silahların da kullanıldığı kavgada tabancalardan ateşlenen kurşunlarla 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

Polis ekipleri yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan buldu. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.


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