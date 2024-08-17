Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 17.08.2024 - 17:18
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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Yenişehir ilçesi Rızvanağa Caddesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan N. ve Ali N. vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.


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