Çocukların korkutan eğlencesi: İnşaat temelindeki kirli suda yüzdüler
Şanlıurfa'da adliyenin ek binası için başlatılan inşaat faaliyeti, bilinmeyen bir nedenle durdu. İnşaat için kazınan temel alan, yağışlar nedeniyle suyla dolunca, sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye aldırış etmeden biriken kirli suda yüzdü.
Şanlıurfa'da adliye binasının yetersiz kalması nedeniyle ek bina için geçen yıl ihale yapıldı. 55 bin 327 metrekarelik alanda yapılması planlanan ek hizmet binasının temeli atıldı. Yüklenici firma, temelin kazı işini bitirdikten sonra, inşaat bilinmeyen nedenle yarım kaldı.
Binanın temeli için kazılan alan ise yağmur suyuyla doldu. Çocuklar, güvenlik görevlisinin bulunmadığı alana girip saatlerce çamurlu ve kirli suda yüzdü.
Kentte son 1 ayda sulama kanallarına giren 8 kişi yaşamını yitirdi.
Video Haberler
- Kurye, motosiklet çalmaya çalışan hırsızın üzerine uçtu
- Şile'de duraktaki taksiciye saldırı!
- Fethiye’de paraşütler birbirine dolaştı: 4 yaralı
- Kamyonun düştüğü baraka Ergün Penbe'nin babasının çıktı
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- Sümela Manastırı'nda 9'uncu ayin
- Dans eden temizlik işçisi Kıraç konserinde
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- Pazarcılar pahalılığı tane hesabıyla anlattı
- 'Tencere kaynıyor ama içine atacak bulabilecek miyiz?'
En Çok Okunan Haberler
-
- Promosyonlarda engel
- 'Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu...'
- 'Anketlerde seçilemeyeceğini görürse...'
- 'Takı' kavgasında ikinci perde
- Fazıl Say’ın ‘hayal kırıklığı’
- Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- 'Kıyamam ben sana'
- Erzurum'da başpehlivan Rıza Yıldırım oldu!