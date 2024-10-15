Çok sayıda baro 2024-2026 dönemi başkanlık seçimi için sandık başına gitti

Yayınlanma: 15.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.10.2024 - 04:00

Ankara Barosu Olağan Genel Kurulu, Ankara Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda yapıldı. İki gün süren ve sekiz avukatın yarıştığı seçimlerde Demokratik Sol Avukatlar Grubu adına aday olan mevcut Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, seçimi kazanarak yeniden başkan oldu.

20 YIL SONRA BIR İLK

Adana’da Seyhan Oteli Balo Salonu’nda düzenlenen Adana Barosu Genel Kurulu’nda 20 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Baro Başkanlığı için sağ grup adına aday olan avukat Volkan Böke, bin 826 oy alarak seçimi kazandı. Rakibi avukat Nevzat Elçi ise bin 526 oyda kaldı.

Diyarbakır Barosu Olağan Genel Kurulu’nda, eski başkan Nahit Eren’in aday olmadığı seçim yarışında Abdülkadir Güleç, Barış Yavuz ve Cengiz Baysal yarıştı. 12 sandığın kurulduğu seçimde, 2401 üyenin 1829’u oy kullandı. 1815 oy geçerli sayılırken, 14 oy geçersiz sayıldı. Adaylardan avukat Abdulkadir Güleç, oyların geçerli oyların 1055’ini alarak Diyarbakır Barosu’nun yeni başkanı oldu.

Eskişehir Barosu Olağan Genel Kurulu’nda gerçekleşen başkanlık seçimine mevcut baro başkanı Mustafa Elagöz aday olmadı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen genel kurulda Sencer Çelen ve Barış Günaydın arasında geçen rekabet sonucunda seçimi avukat Barış Günaydın kazandı.

İLK KADIN BAŞKAN

Manisa Barosu’nun Olağan Genel Kurulu’nda iki dönemdir başkanlık yapan avukat Ümit Rona, başkanlık seçiminde avukat Sevgi Başak Yeşil Malay ile yarıştı. Manisa Barosu Hizmet Binası Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen Genel Kurul’da avukat Sevgi Başak Yeşil Malay, 634 oy alarak Manisa Barosu’nun ilk kadın başkanı oldu. İki dönemdir başkanlık görevini yürüten avukat Ümit Rona ise seçimi 14 oy farkla kaybetti.

Balıkesir Barosu’nun yeni başkanı avukat Hakan Topaloğlu olurken, Bursa Barosu’nda ise mevcut başkan Ufuk Kök başkanlığa yeniden seçildi. Konya Barosu’nda seçimi avukat Oktay Unkur, Aydın’da avukat Utku Devrim Barış Arslan, Hatay’da ise avukat Hatay Tut başkan seçildi.

Birçok baronun yönetimi ve başkanı değişirken çok sayıda baroda ise mevcut başkanlar seçimleri yeniden kazandı. İstanbul Barosu’nda seçimli Olağan Genel Kurul ise 19 Ekim’de, başkan seçimi ise 20 Ekim’de yapılacak. İstanbul Barosu’nun mevcut Başkanı Filiz Saraç, Baro seçimlerine yeniden adaylığını koydu.

Türkiye Barolar Birliği’nden baro seçimlerine ilişkin yapılan açıklamada “Birçok ilde az oy farkıyla biten seçimler var. İtirazlardan sonra bazı barolarda sonuçların değişme olasılığı var” açıklaması yapıldı.

