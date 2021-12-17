Çok sayıda yurttaş isyan etti: İstanbul'da 'Afrika' trafiği

İstanbul'da sabah saatlerinde işe gitmek için trafiğe çıkan çok sayıda yurttaş, Şişli bölgesinde yaşanan trafik yoğunluğuna isyan etti. İstanbul Valiliği ise bazı yolların '3. Afrika Ortaklık Zirvesi' için kapatıldığını belirterek alternatif güzergâhlar gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2021 Cuma, 10:43
Çok sayıda yurttaş isyan etti: İstanbul'da 'Afrika' trafiği
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İstanbul'un Şişli ilçesindeki İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak olan '3. Afrika Ortaklık Zirvesi' sebebiyle, bölgedeki bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yurttaşlar trafikteki tıkanıklığı sosyal medya hesaplarından duyurarak karara isyan ettiler. İstanbul Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kapatılan yolların yanı sıra alternatif güzergâhların bilgisi de yer aldı. 




VALİLİK AÇIKLADI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şişli ilçemizde İstanbul Kongre Merkezi’nde 16-18 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak 3. Afrika Ortaklık Zirvesi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. 

KAPATILACAK YOLLAR

Valiliğin açıklamasına göre kapatılacak yollar şunlar: 

1. Taşkışla Caddesi, 15 Aralık 2021 günü akşam 21.00’de başlayıp 18 Aralık 2021 akşamı program bitimine kadar üç gün süreyle Askerocağı Cadde Kesişimi (22-021) Nolu ışıklar ve Kadırgalar Cadde Kesişimi (22-022) Nolu ışıklardan iki yönlü araç trafiğine kapatılacaktır.

2. Kadırgalar Caddesi, 17 ve 18 Aralık 2021 günleri saat 05.00 ile program bitiş saatine kadar Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişiminden araç trafiğine kapatılacaktır.

3. Mim Kemal Öke Caddesi, 17 ve 18 Aralık 2021 günleri saat 05.00 ile program bitiş saatine kadar Vali Konağı Caddesi kesişiminden araç trafiğine kapatılacaktır.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Valiliğin açıklamasında yer alan bilgilere göre alternatif yollar şöyle: 

  1. Vali Konağı Caddesi
  2. Halaskargazi Caddesi
  3. Cumhuriyet Caddesi
  4. Mete Caddesi
  5. Askerocağı Caddesi
  6. Maçka Caddesi
  7. Abdi İpekçi Caddesi

CUMHURBAŞKANI DA KATILACAK

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde verilen bilgiye göre, dün bürokratlar düzeyinde yapılan zirveye bugün Dışişleri Bakanları düzeyinde katılım olacak. Yarın ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye katılarak mevkidaşlarıyla görüşmede bulunacağı duyuruldu.  


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