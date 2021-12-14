14 Aralık 2021 Salı, 19:14

İstanbul’da mesai saatinin sona ermesi ve yağışlı havanın etkisiyle megakentin trafiği rekor seviyede yoğunluğa ulaştı. Trafik adeta durma noktasına gelirken, yoğunluk yüzde 89 seviyelerine ulaştı.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNDA BÜYÜK ARTIŞ

İstanbul’da mesai saatinin bitimi ve hafif hafif etkisini gösteren yağışlı havanın da etkisiyle megakentin trafiği adeta durma noktasına geldi. Mesainin sona ermesiyle birlikte evlerine gitmek için yola çıkan yurttaşlar, trafikte yoğunluğa neden oldu. Ana arterler ve ara sokaklar dahil birçok bölgede trafikteki yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyelerine ulaştı.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 14, 2021

Öte yandan, toplu taşıma araçlarında ve duraklarında da yoğunluk yaşandığı görüldü. Metrobüs durağına girmek isteyeler üst geçitte ve merdivenlerde yürümekte zorluk çekti. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla birlikte binmek için adeta yurttaşlar birbirleriyle yarıştı.