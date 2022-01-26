Çöken kargo terminaliyle ilgili İGA'dan açıklama

26 Ocak 2022 Çarşamba, 11:50

İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet veren tesisin çatısı kar nedeniyle çökmüştü.

Olayla ilgili İGA'dan açıklama geldi.

İGA, çatısı çöken binanın THY'ye bağlı Turkish Cargo'ya olduğunu ifade etti.



Yapılan açıklama şöyle;

İstanbul Havalimanı Sınırları içinde bulunan ve çatısı çöken geçici kargo binası, işletmemize ait olmayıp THY'ye ait Turkish Cargo geçici hizmet binasıdır. Terminale 6 KM uzaklıkta bulunan binanın inşaatının yapımı İGA ile ilişkisi bulunmayıp söz konusu bina İspanyol bir firma tarafından yapılmıştır.