Çöken kargo terminaliyle ilgili İGA'dan açıklama

İstanbul Havalimanı'nda kar fırtınası sırasında çöken Türk Hava Yolları’na ait kargo binasıyla ilgili açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2022 Çarşamba, 11:50
Çöken kargo terminaliyle ilgili İGA'dan açıklama
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İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet veren tesisin çatısı kar nedeniyle çökmüştü.

Olayla ilgili İGA'dan açıklama geldi.

İGA, çatısı çöken binanın THY'ye bağlı Turkish Cargo'ya olduğunu ifade etti. 

Yapılan açıklama şöyle;

İstanbul Havalimanı Sınırları içinde bulunan ve çatısı çöken geçici kargo binası, işletmemize ait olmayıp THY'ye ait Turkish Cargo geçici hizmet binasıdır. Terminale 6 KM uzaklıkta bulunan binanın inşaatının yapımı İGA ile ilişkisi bulunmayıp söz konusu bina İspanyol bir firma tarafından yapılmıştır.


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