Çöken kargo terminaliyle ilgili İGA'dan açıklama
İstanbul Havalimanı'nda kar fırtınası sırasında çöken Türk Hava Yolları’na ait kargo binasıyla ilgili açıklama yaptı.
İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet veren tesisin çatısı kar nedeniyle çökmüştü.
Olayla ilgili İGA'dan açıklama geldi.
İGA, çatısı çöken binanın THY'ye bağlı Turkish Cargo'ya olduğunu ifade etti.
Yapılan açıklama şöyle;
İstanbul Havalimanı Sınırları içinde bulunan ve çatısı çöken geçici kargo binası, işletmemize ait olmayıp THY'ye ait Turkish Cargo geçici hizmet binasıdır. Terminale 6 KM uzaklıkta bulunan binanın inşaatının yapımı İGA ile ilişkisi bulunmayıp söz konusu bina İspanyol bir firma tarafından yapılmıştır.
?? Bilgilendirme pic.twitter.com/TkfrFrDmdt— İGA Istanbul Airport (@igairport) January 26, 2022
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