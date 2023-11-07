Çöpte bebek bulunmuştu... 17 yaşındaki çocuk tutuklandı!

Yayınlanma: 07.11.2023 - 15:00

Güncelleme: 07.11.2023 - 15:13

Kastanonu'da 2 Kasım’da Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak’ta yurttaşlar tarafından çöp poşetine sarılı vaziyette, çöp konteynerinin yanına bırakılmış halde yeni doğan bebek bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, buradaki müdahalesinin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen bebeğin, annesi olduğu değerlendirilen 17 yaşındaki çocuk Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

17 YAŞINDAKİ ANNE TUTUKLANDI

Bir süre Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 17 yaşındaki çocuk, tedavisinin ardından adli makamlara sevk edildi. 17 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni doğan bebeğin babası olduğu değerlendirilen bir kişi daha gözaltına alınmıştı. Yapılacak DNA testi sonucuna göre bebeğin babası olup olmadığı belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.