Çöpten de rant çıktı: Güngören'deki çöp toplama ihalesi Erdoğan'ın arkadaşı Albayrak'a gitti

08 Aralık 2021 Çarşamba, 09:21

Yandaş Yeni Şafak gazetesinin de sahibi olan Albayraklar Grubu yine bir AKP'li belediyeden milyonlarca liralık bir çöp toplama ve kent temizliği ihalesi aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İstanbul’daki AKP’li Güngören Belediyesi, 29 Kasım’da “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, araç ve makine ile yapılan kent temizliği, çöplerin toplanması ve nakil işi” adı altında bir ihaleye çıktı. 6 Aralık'ta açıklanan sonuç ilanına göre, ihale 8 milyon 198 bin TL’ye Yeşil Adamlar Atık Yönetimi ve Taşımacılık Anonim Şirketi’ne verildi.

Milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı.

YENİ ŞAFAK'IN SAHİBİ

BirGün'den Filiz Gazi'nin haberine göre; ihalenin verildiği Yeşil Adamlar Atık Yönetimi ve Taşımacılık Anonim Şirketi, Yeni Şafak gazetesinin sahibi olan Albayrak Grubu’na bağlı. Şirketin 2010 yılından beri yurtdışında da atık yönetimi ve çevre temizliği faaliyetlerini devam ettirdiği biliniyor.

Yeşil Adamlar Şirketi, 10 yılda kamudan 60’a yakın çöp toplama, kent içi temizlik ve araç kiralama ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 2 milyar TL’yi buluyor. Şirketin ihale aldığı kurumların başında yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iştirakleri ile AKP'li ilçe belediyeleri geliyor.

ERDOĞAN'IN ARKADAŞI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı olduğu dönemde hızla büyümeye başlayan ve iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin de bağlı olduğu Albayrak Holding’e kamudan milyarlarca liralık devasa ihaleler veriliyor. Albayrak Holding’e bağlı şirketlerle tam 21 ayrı alanda iş yapan holding, inşaattan araç kiralamaya, sayaç okumadan çöp toplamaya kadar kamu kurumları ile belediyelerden çok sayıda işin ihalesini alıyor.

Albayrak Holding’in yönetiminde ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın arkadaşı Nuri Albayrak ile kardeşleri Ahmet Albayrak, Bayram Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak ve Muzaffer Albayrak yer alıyor.

Albayrak Grubun’ndaki şirketler AKP döneminde İBB’den TOKİ’ye (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) ve Adana, İstanbul, Ankara, Gaziantep gibi şehirlerde sayaç okumaya kadar birçok işte olduğu görülüyor.

HAFIZLARA YARIM ALTIN DAĞITACAKLAR!

AKP’li Bağcılar Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantıları başladı. Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı’nın imzasıyla sunulan, İlçe Müftülüğü’nün talebi doğrultusunda hazırlanan teklif Meclis gündemine alındı. Teklife göre, Bağcılar Belediyesi, ilçedeki “Kuran Kurslarında” yetişen ve hafızlık hakkı kazanan 213 kişiyi, kulplu yarım cumhuriyet altını ile ödüllendirecek. Toplamı yaklaşık 600 bin TL tutan altın teşvik ödülü için Belediye Meclisi’nden yetki istendi. Ekonomik krizin yaşandığı bir zamanda, Belediye Bütçesi’nden yaklaşık 600 bin TL’lik bir kaynağın, hafızlara ödül olarak dağıtılmak istenmesi kaynakların eşit, adil ve en yararlı şekilde kullanılması ile çelişki oluşturuyor.