Çorlu faciası sonrası görevinden alınan Veysi Kurt, yeniden genel müdürlüğe atandı! Acılı aileler isyan etti: Yeri sanık sandalyesi

Yayınlanma: 24.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 24.02.2024 - 03:00

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de meydana gelen tren faciasında 7’si çocuk 25 kişi yaşamını yitirirken 300’den fazla kişi de yaralandı. Kaza sırasında TCDD yöneticisi olan Veysi Kurt ihmaller nedeniyle suç duyurularının hedefi oldu. Aileler kazadan 14 ay sonra görevden alınan Kurt’un yargılanmasını istedi. Çorlu’da yakınlarını kaybedenler adalet ararken Kurt beş yılın sonunda çift koltukla ödüllendirildi.

Veysi Kurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi genel müdürü ve yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi. Atamanın karar duruşmasından altı gün önce yapılması dikkat çekti.

‘İFADE BİLE VERMEDİ’

Tren faciasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz, Kurt’un yargılanması için defalarca başvuruda bulunduklarını ancak bugüne dek ifadesine dahi başvurulmadığını ifade ederek yaşananlara tepki gösterdi. Öz, “Veysi Kurt kaza olduğunda Devlet Demir Yolları Taşımacılık’ta genel müdürdü. Kazanın ardından görevinden alınmıştı. Avukatlarımızın yargılanmalarını talep ettikleri sanık listesinde İsa Apaydın, Ali İhsan ve Veysi Kurt da vardı. Kendisi hiç sorgulanmadı. Sanık sandalyesine oturması için mücadele ettiğimiz kişi bugün ödüllendirilerek aynı kurumun başına getirildi” dedi.

Yargılama sürecine tepki gösteren Öz, “6 gün sonra karar duruşması var. Bu kişi sanık olması gerekenlerden ve bu ismin de o karar duruşmasında isminin okunması gerekirken ne yazık ki ödüllendiriliyor. Bu da adaletsizlik ve liyakatsizliğin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bir kere bile sorgulanmamış birine tekrardan aynı koltuğu vermek ne kadar doğru? Cezalandırılmasını bekliyorduk ödüllendirildi. Bu utanç verici bir durum. Görevden alındı, yargılanmadı ve tekrar görevine iade edildi. Yarın başka bir katliam yaşanırsa bunun sorumlusu yargılamayı etkin bir biçimde yapamayan hâkimler, savcılar ve bu atamayı yapanlardır” ifadelerini kullandı.

‘ADALETİN OLMADIĞINA YİNE ŞAHİT OLDUK’



Çorlu tren faciasında Emel ve Derya adlı kardeşleri ile altı aylık yeğeni Beren’i ve 14 yaşındaki kızı Bihter’ini kaybeden Zeliha Bilgin ise evlatlarının ölümünde sorumlu kişilerin terfi aldığını söyledi. Bilgin, “Daha öncede dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu tahliye edilmişti. Bu kararla da Türkiye’de adaletin olmadığına bir kez daha şahit olduk. Biz onun karşımıza sanık olarak gelmesini beklerken o genel müdür oldu. Sanık olarak gelip dinlenmesini defalarca talep etmiştik. Türkiye’de adalet satılmış” dedi.

Ailelerin avukatlarından Akçay Taşçı ise karara ilişkin şu sözleri söyledi: “Kurt’un yargılanması gerekirken genel müdür yapılması katliamlarda sorumlu olanların arkasında olunduğunu göstermiş oldu.”

