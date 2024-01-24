Çorlu Tren Katliamı davası görülmeye başlandı!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:58

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:12

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren katliamına ilişkin 13 sanıklı davanın karar duruşması bugün Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görülmeye başladı.

Aileler, dava öncesinde Çorlu Santral’dan başlayarak “Adalet istiyoruz” yazılı pankartla ve “Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek”, “Hak, hukuk, adalet, kaza değil cinayet” sloganlarıyla duruşmanın yapılacağı Çorlu Halk Eğitim Merkezi’ne yürüyüş gerçekleştirdi.

Adliye önünde basın açıklaması yapan aileler gerçek sorumluların yargılanmadığını ifade ederek yargı sürecine tepki gösterdi. Davaya birçok siyasi parti temsilcisi ve hak savunucusunun da katıldı.

Faciada kızı Bihter Bilgin ile kardeşlerini ve 6 aylık yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, sürece ilişkin şöyle konuştu:

“Bu altı yılda neler yaşadık? 4 alt düzey sanıkla başlayan bu dava ‘suçlu yağmurdur’ denilerek kaptılmaya çalışıldı ancak biz buna müsaade etmedik. Olayın daha ilk saatlerinde mıcırlar getirilerek deliller yok edilmeye çalışıldı. Yine olayın ilk saatlerinde iki yanlı bilirkişi tayin edildi. Altyapıda ‘hiçbir eksiklik olmadığını’ ve ‘hattın gayet düzgün çalıştığı’ yönünde vermişlerdir. Unutmayın bunu.

Bu iki yanlı bilirkişi ailelerinin ve avukatların talebiyle davadan men edildi ve yerlerine yeni bilirkişi heyeti atandı. Yeni bilirkişi TCDD’nin birimlerinin asli kusurlu buldu. 4 alt düzey sanıkla başlayan davaya 9 sanık daha eklendi ve dönemin Genel Müdürü İsa Apaydın ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’a bu dava bir kez dahi sorulmamış, sorulamamıştır. Gelinen aşamada katliama sebep olan nedenler ve eksiklikler ortaya çıkmasına rağmen TCDD genel müdürü seviyesine hiçbir zaman çıkarılmamış ve mahkeme bu tutumunda ısrar etmiştir.”

“TORUNUMUN 15 YAŞINA GELDİĞİNİ GÖREMEDİM”

Çorlu’daki tren kazasında 9 yaşındaki torunu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mehmet Öz ise, davanın üst düzey yetkilere uzanmadığını ifade ederek yaşananlara şöyle tepki gösterdi:

”Bu üst düzey kamu yöneticilerini koruyan bir davadır. 2016 yılında tren yolunun açılışını yapanlar bu yolda neler olup bittiğini gayet iyi biliyordu. İktidar da devlet demir yolları da bu tren yolunda ne olduğunu biliyor. Yedisi çocuk 25 insan öldü. Kendilerinde suç olduklarını biliyorlar buna bir kılıf uydurmaya çalışıyorlar fakat uydurmuyorlar. Bugün adaletin nasıl işlediğini hep beraber göreceğiz. Ben torunumun 15 yaşına geldiğini göremedim.”

“CEZAEVİNE GİTSİNLER”

Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz de, şunları kaydetti:

“Biz gerçek sorumluları bu yargı salonunda görmeden içimiz hiçbir şekilde soğumayacak. 6 yılda bir hukuk öğrencisi fakülteyi bitirmiş stajını yapmış davalara başlamış olurdu. Bu süre zarfında içerideki 13 sanığı bile bir kez olsun tutuklu yargılayamadılar. Biz bugün bu isimlerin olası kastla ceza alıp tutuklanıp buradan evlerine, ofislerine değil cezaevine gitmelerini istiyoruz.”