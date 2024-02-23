Çorlu tren faciasında görevden alınmıştı... Erdoğan'ın imzasıyla yine genel müdür oldu

Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD’nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden eski görevine getirildi.

ANKA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 14:44
Çorlu tren faciasında görevden alınmıştı... Erdoğan'ın imzasıyla yine genel müdür oldu
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7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300’den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD’nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete'de yayımlanan  kararıyla eski görevine getirildi. 

"CEZALANDIRILMAK YERİNE ÖDÜLLENDİRİLDİ"

Atamanın ardından konuşan aileler karara tepki gösterdi. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, defalarca sanık listesinde ismi verilen Veysi Kurt'un cezalandırılmak yerine ödüllendirildiğini belirterek şunları söyledi: 

"Veysi Kurt kaza olduğunda Devlet Demir Yolları Taşımacılığı'nda Genel Müdürdü, görevden alınmıştı. Avukatlarımız yargılamanmalarını talep ettikleri sanık listesinde İsa Apaydın, Ali İhsan ve Veysi Kurt da vardı. Hiç sorgulanmadı, bugün ödüllendirildi. Aynı kurumun başına geldi. Böyle bir olayın bir daha yaşanmayacağının garantisini verebilecek mi? Yaşanırsa sorumlusu savcılar mı, hakimler mi yoksa yaşananlara rağmen görevden istifa etmeyen Veysi Kurt mu olacak? Biz adalet bekliyoruz, eksik yargılama var. Türkiye Cumhuriyeti adına bu atamalardan utanç duyuyorum. Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor."

"EROĞAN'I TEBRİK EDİYORUM"

Faciada Emel ve Derya adlı kardeşleri ile 6 aylık yeğeni Beren’i ve 14 yaşındaki kızı Bihter’ini kaybeden Zeliha Bilgin ise evlatlarının ölümünde sorumlu kişilerin terfi aldığını, ödüllendirildiğini ve korunduğunu belirterek şu sözlerle tepki gösterdi: 

"Daha önce Mümin Karasu için de demiştik... Bugün bir kez daha gördük yaşadık. Türkiye'de adaletin olmadığına bir kez daha şahit olduk. Biz onun karşımıza sanık olarak gelmesini beklerken o genel müdür oldu. Sanık olarak gelip dinlenmesini defalarca talep etmiştik. Ben Bihter Bilgin'in annesi olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Diyecek bir şey yok Türkiye'de adalet satılmış" dedi. 


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