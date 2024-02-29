Çorlu tren katliamında karar seçim sonrasına bırakıldı

Yayınlanma: 29.02.2024 - 09:24

Güncelleme: 29.02.2024 - 11:27

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren katliamına ilişkin 13 sanıklı davanın karar duruşması bugün görüldü.

Duruşma öncesi kayıp kayınları Çorlu Santrali’nden adliyeye yürüyüş gerçekleştirdi. Söz konusu facianın sorumlusu olarak ifade edilen üst düzey yöneticilerin fotoğraflarının taşındığı yürütüşte, “hak, hukuk, adalet” “Çorlu’nun hesabı sorulacak” sloganları atıldı.

Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere birçok siyasi parti temsilcisi de katıldı. Duruşma öncesi yapılan basın açıklamasında adelet çağrısı vurgulandı.

CAN ATALAY'DAN ÇAĞRI

Duruşma öncesi sosyal medya hesabından çağrıda bulunan Can Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sosyal cinayetin daha cezasızlıkla sonuçlanmaması ve katliamın gerçek sorumlularının yargılanması için kamuoyunu yarın 09:00'da Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek bu davada yakınlarını kaybeden ailelerin yanında olmaya ve bu davaya sahip çıkmaya davet ediyorum.

7 yıl önce yaşanan bu katliamın sorumlularının hesap vermesi için hep birlikte sesimizi daha da yükseltmeliyiz.

Unutmayalım, bu sadece bir dava değil, aynı zamanda bir vicdan meselesidir.

Çorlu'da yaşanan bu acının tekrarlanmaması için adaletin tecelli etmesi şarttır."

TEPKİ ÇEKEN ATAMA

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Çorlu tren katliamının ardından görevden alınan Veysi Kurt, duruşmadan yaklaşık bir hafta önce tekrar Genel Müdürlüğe atandı. 'Ödül gibi atama' olarak değerlendirilen karar, tepkilere neden oldu.

Basın açıklamasında konuşan Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz facianın yaşandığı sırasında TCDD yöneticisi olan ve daha sonra görevden alınan Veysi Kurt’un yeniden görevine getirmesini eleştirdi.

Yargılanması gereken isimlerin ödüllendirildiğini ifade eden Öz, dava sonucunda tutuklama beklediklerini söyledi. Adalet çağrısını yineleyen Öz, “Bu isimlerin evlerine değil tutuklanarak cezaevine gönderilmesini istiyoruz” dedi. Duruşmada karar çıkması bekleniyor.

YİNE ERTELENDİ

Bugün karar çıkması beklenen duruşma bir kez daha ertelendi. Bir sonraki duruşma 25 Nisan tarihinde görülecek. Duruşmanın ardından kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarından "Hak, hukuk, adalet" sesleri yükseldi.

"ADALETİ RAY ALTINDA BIRAKMAYACAĞIZ"

Duruşmanın ardından basın açıklamasında bulunan Özel, şunları söyledi:

"Adaleti ray altında bırakmayacağız. Esas mevzuyu biliyoruz. Kararı seçimden sonraya kaçırıyorsun. Bu kararı seçimden önce verip de toplumun, senin ne yaptığını görüp de sandıkta sende hesap soracağını biliyorsun. Ondan korkuyorsun. Yapacağınız rezillik ortaya çıktı sandıktan sonraya kararı kaçırıyorsun. İstediğin yere kaç ben bu annelerle birlikte seni kovalamaya devam edeceğim."