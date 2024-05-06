Çorlu’da apartman dairesinde patlama: 1 ağır yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 10:01
Çorlu’da apartman dairesinde patlama: 1 ağır yaralı
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Çorlu’nun Cemaliye Mahallesi Egem Sokak’ta, 5 katlı Kiraz Apartmanı’nın en üst katında saat 09.00 sıralarından patlama oldu. 

Patlamada dairede hasar oluştu, içeride bulunan 1 kişi ağır yaralandı. Apartmandaki diğer dairelerin de camları kırılırken, ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

"DEPREM GİBİYDİ..."

Apartmanda oturan İsmail Dişçi, “Patlamayla birlikte bina deprem gibi oynadı yerinden” dedi.

Ekipler, patlamanın nedenini tespit etmek için çalışma başlattı. 


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