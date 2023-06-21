Karşı şeride geçen araç devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı!

Ağrı'da hafif ticari araç karşı şeride geçerek devrildi. Kazada 8 yaşındaki Ruşen Aşan (8) hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 21.06.2023 - 16:34
Karşı şeride geçen araç devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı!
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Esen köyü yakınlarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Rıza Güntaç'ın (38) kullandığı 04 DD 301 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada Ruşen Aşan (8) hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Kaza nedeni ile kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden trafiğe açıldı.


Ağrı kaza sürücü yaralı Çocuk

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