Çorum AFAD'ta liyakatsizlik zinciri

Yayınlanma: 18.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.11.2023 - 03:00

Personelin kuruma gönderdiği yazıya göre Akça, liyakate ve başarı kriterlerine bakılmadan “Memur-Sen Sendika temsilcisi” olduğu için, çevresini kullanarak göreve getirildi. Ayrıca aynı yazıda, şu anda bir üniversitede örgün öğrenimine devam eden Akça’nın mesai devamlılığını sağlamadığı belirtildi.

Aynı yazıda kurum içindeki başka eksikliklere de dikkat çekildi. Buna göre, arama kurtarma personelinin Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi’nden alması gereken kimi eğitimleri almadığı açıklandı. Yazıda, arama kurtarma personelinin alması gereken söz konusu eğitimlere ise, il müdürü, şube müdürü Selçuk Akça, şef ve eğitim uzmanının aynı anda dahil edildiği belirtildi.