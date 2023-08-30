Çorum'da 30 Ağustos töreninde baro başkanı fenalaştı

Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde fenalaşıp yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Kalıpcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 10:47
Abone Ol google-news

Çorum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Jandarma Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile protokol üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk koyma töreni devam ettiği sırada, Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı, protokol üyelerinin arasındayken bir anda yere yığıldı.

Vali Zülkif Dağlı’nın talimatıyla gölge bir alana götürülen Kalıpcı’ya sağlık ekipleri müdahale etti. Kalıpcı, daha sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vali Dağlı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kalıpcı, ambulansa götürülene kadar yalnız bırakmadı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen Turan Kalıpcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 


Player Alanı
çorum Turan Kalıpcı Zafer Bayramı 30 Ağustos Zafer Bayramı

İlgili Haberler

İmamoğlu'ndan '30 Ağustos' açıklaması: 'İnşallah problemleri çözebilen bireyler olmayı başarırız'

İmamoğlu'ndan '30 Ağustos' açıklaması: 'İnşallah problemleri çözebilen bireyler olmayı başarırız'
Prof. Dr. Naci Görür'den 30 Ağustos mesajı: Umarım deprem dirençli kentler savaşımızdan da zaferle çıkarız

Prof. Dr. Naci Görür'den 30 Ağustos mesajı: Umarım deprem dirençli kentler savaşımızdan da zaferle çıkarız
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘30 Ağustos’ için Cumhuriyet‘e yazdı: Bağımsızlığın ölümsüz anıtı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘30 Ağustos’ için Cumhuriyet‘e yazdı: Bağımsızlığın ölümsüz anıtı

En Çok Okunan Haberler