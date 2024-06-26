Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 4 yaralı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 08:59
Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 4 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, Eskiekin köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem S. (53) yönetimindeki 19 ACP 129 plakalı otomobil ile OF IS 2375 yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Asel S. (5), Nurcan S. (53) ve Oğuzhan S.(27) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


çorum haberleri

İlgili Haberler

Bodrum FK penaltılar ile Çorum FK'yı geçti ve adını finale yazdırdı!

Bodrum FK penaltılar ile Çorum FK'yı geçti ve adını finale yazdırdı!
Çorum'da 2 futbolcu sıcaklıktan baygınlık geçirdi!

Çorum'da 2 futbolcu sıcaklıktan baygınlık geçirdi!
Çorumda 2 grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Çorumda 2 grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler