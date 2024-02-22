Çorum'da borç tartışması kanlı bitti... 1 kişi yaralandı!
Borç meselesinden çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişinin, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.
Çorum'da aralarında borç meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan Berke A. (20) ile Bektaş K. (31), Gazi Caddesi valilik binası yakınlarında karşılaşınca tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Berke A., Bektaş K.'yi bıçakladıktan sonra kaçtı. Yaralı halde Berke A.'nın peşinden gitmeye çalışan Bektaş K., Yavruturna Mahallesi Kadeş 1. Sokak’ta düştü.
GÖZALTINA ALINDI!
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüs ve bacağından yaralanan Bektaş K., sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Berke A.'nın ise, polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.
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