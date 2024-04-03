Çorum'da boş evde yangın çıktı

Yayınlanma: 03.04.2024 - 14:24

Güncelleme: 03.04.2024 - 14:24

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Bozyayla köyünde Hediye Ü.’ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Köylülerin haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında boş olduğu öğrenilen ev kullanılmaz hale geldi.