Çorum'da boş evde yangın çıktı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde boş evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Bozyayla köyünde Hediye Ü.’ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Köylülerin haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangında boş olduğu öğrenilen ev kullanılmaz hale geldi.
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