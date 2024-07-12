Çorum'da dehşet: Nişanlısının babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Çorum'da nişanlısının babası tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

AA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:04
Çorum'da dehşet: Nişanlısının babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre Fatih I. (45) ile kızının nişanlısı Abdullah Ç. (30) arasında, Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi 18. Cadde'de henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih I, bıçakla Abdullah Ç'yi yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Abdullah Ç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.


çorum haberleri

İlgili Haberler

Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 4 yaralı

Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 4 yaralı
Çorum'da taksi ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Çorum'da taksi ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Çorum'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Çorum'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler