Çorum'da dehşet: Nişanlısının babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
Çorum'da nişanlısının babası tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre Fatih I. (45) ile kızının nişanlısı Abdullah Ç. (30) arasında, Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi 18. Cadde'de henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih I, bıçakla Abdullah Ç'yi yaraladıktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Abdullah Ç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.
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