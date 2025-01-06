Çorum'da IŞİD operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

Çorum'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

Çorum'da IŞİD operasyonu: 5 zanlı tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 09:17

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince terör örgütü IŞİD'in Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, örgüte üye oldukları belirlenen Irak uyruklu Mezher Husseın Mahmood (57), Mohammed Sephan Khalat Al Doci (30), Abdullah Hüseyin Ali (68), Abdurrahman Mezhem Husseın (34) ve Ahmet Mezhen Husseın (29) takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılar gözaltına alındı.

5 TUTUKLAMA

Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Etiketler: #Kayseri #hırsız #hırsızlık

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