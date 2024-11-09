Çorum'da kafe savaş alanına döndü: İki kişi yaralandı

Çorum’da bir kafede çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Çorum'da kafe savaş alanına döndü: İki kişi yaralandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 09.11.2024 - 08:28

Olay, İlhan Gürel Caddesi üzerinde bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafeye müşteri olarak gelen şahıslar ile çalışanlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında personellerinden birisi bıçak ile A.T.K. isimli şahsı yaralarken, diğer personeller A.Ö. isimli şahsı darp sonucu yaraladı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda emniyet personelleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Etiketler: #kavga #çorum #kafe

İlgili Haberler

'Kız meselesi' bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

'Kız meselesi' bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
Otobüste 'çocuğa dayak' kavgası

Otobüste 'çocuğa dayak' kavgası
Kavgayı ayırmak istedi... Bacağından yaralandı!

Kavgayı ayırmak istedi... Bacağından yaralandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler