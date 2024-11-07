Kavgayı ayırmak istedi... Bacağından yaralandı!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 16:39

Güncelleme: 07.11.2024 - 16:39

Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Buluşan Cemil A. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavga sırasında 2 kişiden biri, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla saldırmaya çalıştı.

Olayı gören Ali Kaan B., kavgayı ayırmak için koşarak geldi. Kavganın büyümesi üzerine Cemil A., belindeki tabancayı çıkarttı.

Tabancayı gören 2 kişi koşarak uzaklaştı. Cemil A., Ali Kaan B.’yi "Sen neden karışıyorsun" diye bağırıp, sol bacağından vurdu. Cemil A. koşarak kaçarken, olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen motosikletli polis timlerine, S.A.’nın kullandığı 07 T 1092 plakalı taksi çarptı. Motosikletten düşüp yaralanan 2 polis ambulans ile hastaneye sevk edildi. Bacağından vurulan Ali Kaan B. de ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.