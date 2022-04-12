Çorum'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Çorum'un İskilip ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Beyoğlan köyü Gıcıklar Mahallesi'nde komşu aileler arasında iddiaya göre geçmişe dayanan anlaşmazlık nedeni ile tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ahmet F, komşusu Kaçmaz'a tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Yusuf Kaçmaz ile gelini Hanım Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybetti.
Kavgada yaralanan 5 kişi İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zanlı Ahmet F. ile kavgaya karışan 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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