Çorum'da korkutan deprem... Alaca ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi!

Yayınlanma: 10.01.2024 - 10:16

Güncelleme: 10.01.2024 - 10:18

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mecitözü olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 16,81 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Ardından saat 00.37'de 3.0, saat 00.41'de de 2.2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Depremlerin ardından bazı yurttaşlar evlerinden çıkarak park ve sokaklar ile araçlarında bekledi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Depremin merkez üssünün Mecitözü'ne bağlı Ağaçkoyun köyü olduğunu belirten Dağlı, "Yaşanan depremle alakalı il merkezi ve ilçelerimizde an itibarıyla bir olumsuzluk olmayıp, can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir" diye konuştu.

KAYMAKAM DUYURDU: ALACA'DA EĞİTİME ARA!

Çorum'un Alaca ilçesinde ise deprem nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, depremin Alaca ilçesinde de hissedildiğini söyledi.

İlçedeki öğretmenlerin çoğunlukla il merkezinden gidiş-dönüş yaptığını belirten Aytemür, "İnsanlar deprem nedeniyle gece sokağa çıktı, geceyi uykusuz geçirdi. İlçemize gidiş-dönüş yapan öğretmenlerimizin problem yaşamaması için okulları 1 gün tatil etme kararı aldık" dedi.

"MERKEZ ÜSSÜNDE OLUMSUZLUK YOK"

Depremin merkez üssü Mecitözü ilçesinde de deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Mecitözü Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemizde saat 00.34'de 4,2 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrasında yapılan incelemelere göre, herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun" ifadelerine yer verildi.