Çorum'da korkutan ev yangını: 1 çocuk mahsur kaldı!

Alaca ilçesinde bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Binada mahsur kalan bir çocuk ise, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 13:00
Çorum'da korkutan ev yangını: 1 çocuk mahsur kaldı!
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Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Yıldızhan Mahallesi'nde yabancı uyruklu Saad Elcabir Elhalaf'ın ailesiyle yaşadığı 2 katlı evde, elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 9 kişinin yaşadığı binanın ikinci katında mahsur kalan bir çocuk, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince merdivenle evin penceresinden kurtarıldı.

Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.


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