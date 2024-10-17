Çorum’da mahkeme çıkışı silahlı saldırı: Anne ve oğlu ağır yaralı

Çorum’un Bayat ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonucu, mahkeme çıkışı sokak ortasında anne ve oğlu ağır yaralandı.

Çorum’da mahkeme çıkışı silahlı saldırı: Anne ve oğlu ağır yaralı
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DHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 17:15

Çorum'un Bayat ilçesinde Ahmet K. (57), davalık olduğu kız kardeşi ile yeğenini mahkeme çıkışı sokak ortasında tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, Bayat ilçesi Yeni Mahalle Efe Sokak'ta meydana geldi. Ahmet K., 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçundan davalık olduğu kız kardeşi Ayşe Keskin (54) ile oğlu Caner Tosyalı'ya (28) mahkeme çıkışı tabancayla 5 el ateş etti. Anne ile oğlu kanlar içinde yere yığılırken, olay yerinin arka sokağında bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şüpheliyi suç aleti tabancayla yakaladı. Anne ile oğlu Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #çorum #silahlı saldırı

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