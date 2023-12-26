Mercek bulutu bu kez Çorum semalarında görüntülendi!
Dodurga ilçesi semalarında, mercek bulutu oluştu. Bulutlar kentin birçok noktasından görülürken, yaklaşık 20 dakika sonra kaybolduğu aktarıldı.
Gökyüzünde çok katmanlı oluşan mercek bulutu, Çorum'un Dodurga ilçesinde görüldü.
Birçok noktadan görülebilen mercek bulutları yaklaşık 20 dakika sonra kayboldu.
RÜZGAR DALGALANMALARI SONUCU OLUŞUYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alınan bilgiye göre; mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor.
Mercek bulutlarının fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek oluyor.
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