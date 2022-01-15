Covid-19 tedavisi gören Karamollaoğlu, taburcu edildi

15 Ocak 2022 Cumartesi, 19:04

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 9 Ocak’ta Covid-19 tedavisi için Ankara Şehir Hastanesi’ne yatırılmıştı. Saadet Partisi’nden bugün yapılan bilgilendirmeye göre, Karamollaoğlu bugün taburcu edildi. Karamollaoğlu’nun istirahat sürecine evde devam edeceği belirtildi.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Öncelikle herkesi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Cenâb-ı Hâkk'a bir kez daha hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; bugün hastaneden taburcu oldum, birkaç gün daha evimde istirahatime devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun paylaşımları şu şekilde:

