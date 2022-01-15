Covid-19 tedavisi gören Karamollaoğlu, taburcu edildi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 9 Ocak’ta Ankara Şehir Hastanesi’nde başlayan Covid-19 tedavisinde bugün taburcu edildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2022 Cumartesi, 19:04
Covid-19 tedavisi gören Karamollaoğlu, taburcu edildi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 9 Ocak’ta Covid-19 tedavisi için Ankara Şehir Hastanesi’ne yatırılmıştı. Saadet Partisi’nden bugün yapılan bilgilendirmeye göre, Karamollaoğlu bugün taburcu edildi. Karamollaoğlu’nun istirahat sürecine evde devam edeceği belirtildi.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Öncelikle herkesi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Cenâb-ı Hâkk'a bir kez daha hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; bugün hastaneden taburcu oldum, birkaç gün daha evimde istirahatime devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun paylaşımları şu şekilde:

  • İlk olarak doktorlarımıza, hemşirelerimize ve diğer tüm sağlık personellerimize çok teşekkür ediyorum.
  • Bu sürecin en başından itibaren, bugüne kadar bir an olsun dualarını eksik etmeyen, selâmlarını ileten, bizzat hastaneye kadar gelerek şifâ temennilerini paylaşan teşkilat mensuplarımıza ve toplumumuzun her bir kesiminden kıymetli vatandaşlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum.


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