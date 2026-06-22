Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Norm ve Atama Sistemi kapsamında hazırlanan İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Peki, CTE atama sonuçları açıklandı mı? 2026 Ceza ve Tevkifevleri İsteğe Bağlı Atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

CTE ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kararnamenin, kısa süre içerisinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün resmi internet adresinden yayımlanacağını belirtti.

Kararname kapsamında atamaya hak kazanan 2 bin 566 personele yeni görev yerlerinde başarılar dileyen Gürlek, kararnamenin personele, ailelerine ve teşkilata hayırlı olmasını diledi.

Bakanlık ve Komisyon Atamalı Personelin 2026 Yılı İsteğe Bağlı Atama Sonuçları

Genel Müdürlük tarafından 2026 yılı isteğe bağlı atama talepleriyle ilgili Norm ve Atama Sistemi (NAS) çalışmaları personelimizin isteğe bağlı yer değişiklikleri hizmet puanları ve tercih sırasına göre kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürleri ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç Bakanlık ve komisyon atamalı personelin atamaları Norm ve Atama Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmiştir.

Bir ceza infaz kurumu ya da denetimli serbestlik müdürlüğüne isteğe bağlı olarak atanabilecek toplam personel sayısı her bir ünvan için ayrı ayrı o kurum için tahsis edilen norma göre belirlenmiştir.

Memur ve hizmetli ünvanında görev yapan engelli personelin talepleri Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 3. Maddesi kapsamında değerlendirilerek puan esaslı otomatik atama sistemine dahil edilmemiştir.

Aile bütünlüğünün bozulmaması için yer değişikliği isteme hakkını elde eden ve her ikisi de kurum personeli olan eşlerin birbirlerine tabi olmasında; yönetici kadrosunda bulunmayanlar yönetici kadrosunda bulunanlara, puanı yüksek olan personel düşük olana tabidir ilkesi benimsenmiştir. Eğer tabi olunan personelin sistem tarafından ataması yapılmamışsa diğer eşin de ataması yapılmamıştır.

Atama sonuçları, personelimizin çalıştığı kurum, atandığı kurum ve atamaya esas puanını gösterecek şekilde ilan edilmiştir.

Ataması yapılan personelin atamalarına dair tebligat ile görevlerinden ayrılış tarihleri bilahare bildirilecektir. Tebligat işlemleri yapılıncaya kadar ataması yapılan personelin kesinlikle ayrılış işlemlerinin yapılmaması gerekmektedir.