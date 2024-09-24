'Cübbeli Ahmet' 6 yaşındaki çocuğunu evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel'e sahip çıktı

Yayınlanma: 24.09.2024 - 22:41

Güncelleme: 24.09.2024 - 22:47

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile Fatma Gümüşel'in, 6 yaşından itibaren kızları H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli'nin; 'dini nikah' adı altında cinsel istismarına maruz bırakmaları nedeniyle aldıkları hapis cezalarının İstinaf tarafından az bulunarak bozulmasının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı.

Mahkeme, Yusuf Ziya Gümüşel'e 18 yıl 9 ay hapis cezası verirken, Kadir İstekli'ye çocuğun nitelikli cinsel istismarından 21 yıl, zincirleme şekilde cinsel saldırı suçundan 15 yıl olmak üzere toplamda 36 yıl hapis cezası verdi.

"BİRÇOK KRİPTO FETÖCÜ VE TERÖRİST..."

Bu kararın ardından 'Cübbeli Ahmet' ismi ile bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Yusuf Ziya Gümüşel'e sahip çıktı.

Ünlü, "Birçok kripto fetöcü ve terörist, vatan hâini ve sâbıkalı serbestçe dışarıda dolaştırılırken bir iftirâya kurbân giden Yusuf Hocaefendi'ye revâ görülen bu muâmele korkarım üzerimize büyük bir musîbetin çökmesine sebep olacaktır" dedi.

Sağlık durumu çok kötüye giden, elli kiloya kadar düşen, geçen gün bayılıp düşerek alnı yarılan ve burnu iki yerden kırılan ve elimizdeki delîller muvâcehesinde suçsuz olduğuna inandığım Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi kardeşimize 18 sene 9 ay cezânın revâ görülmesi İslâm'a ve… pic.twitter.com/XetHx3DJDG — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) September 24, 2024

Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık durumu çok kötüye giden, elli kiloya kadar düşen, geçen gün bayılıp düşerek alnı yarılan ve burnu iki yerden kırılan ve elimizdeki delîller muvâcehesinde suçsuz olduğuna inandığım Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi kardeşimize 18 sene 9 ay cezânın revâ görülmesi İslâm'a ve Kur'ân şerî'atine muhâlif olan bir yaptırımdır.

Birçok kripto fetöcü ve terörist, vatan hâini ve sâbıkalı serbestçe dışarıda dolaştırılırken bir iftirâya kurbân giden Yusuf Hocaefendi'ye revâ görülen bu muâmele korkarım üzerimize büyük bir musîbetin çökmesine sebep olacaktır.

Hadîs-i şerîfte: "Yeryüzünde bir had cezâsının tatbîki; yer halkı için otuz (gün boyunca) sabah (bereketli) yağmur yağmasından daha hayırlıdır" (en-Nesâî, es-Sünen, rakam: 4904, 8/75) buyrulduğu üzere; şerî'ata muhâlif uygulamaların da bunun tersi hayırsızlıklar getirmesi kaçınılmazdır.

Kızının kemik yaşının tespit teklîfinin dahî kabûl görmeyip delîlleri araştırmaktan bile istinkâf eden bazı insâfsızların cevrine kurbân giden Hoca kardeşimiz hakkında verilen bu yanlış karârın Yargıtay'da düzeltilmesini, taleb edildiği şekilde kızın kemik yaşının tespit edilmesini ve bu iftirâyı kuranların teşhîr edilmesini insâf ehli hâkimlerden bekler ve Cenâb-ı Mevlâ'dan Hocaefendi kardeşimize sabr-u sebât ve sıhhat-u âfiyet ve taze hayat bahşetmesini niyâz ederim."