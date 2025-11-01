Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.11.2025 14:39:00
Haber Merkezi
Cübbeyle araç tanıtımı yapan galericiye karşı avukatlar harekete geçti

Denizli Barosu, sosyal medyada avukatlık cübbesi giyerek otomobil satışı yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Denizli'de galericilik yapan F.M., galerisinde bulunan lüks aracın satış reklamı çekmek için avukat cübbesi giydi ve kendini avukat gibi tanıtıp çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Galericinin cübbeli paylaşımı başta avukatlar olmak üzere kamuoyunun tepkisini çekti. Paylaşımıyla eleştirilerin hedefi olan galericinin videoda ayrıca "Bu arabayı alana bir dosya hediye" demesi tepkileri daha da arttırdı.

Görüntüler üzerine Denizli Barosu harekete geçti. Barodan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada bir şahsın avukatlık cübbesi giyerek otomobil satış videosu hazırladığı, video içeriğinde şahsın avukatlık mesleğiyle bağdaşmayacak, mesleği küçük düşürücü söylemlerde bulunduğu belirtildi.

Şahsın avukat olmadığı halde, avukatlık mesleğinin sembolü olan cübbeyi giydiği, cübbeyi ticari bir araç olarak kullandığı ve söylemleriyle mesleğin kamusal niteliğini ve itibarını ağır şekilde zedelemeye teşebbüs ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalarımız neticesinde bahse konu videodaki şahsa ait sosyal medya hesapları kaldırtılmış, Denizli Barosu olarak, ilgili şahıs hakkında gerekli incelemeler tamamlanarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Mesleğimize, onurla taşıdığımız cübbemize zarar veren her türlü eylemin karşısında olan Denizli Barosu, mesleğin ve meslektaşlarımızın itibarı için kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir."

