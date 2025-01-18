Çukur dizisinin çekildiği kahvehanede cinayet: Görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 18.01.2025 - 22:25

Güncelleme: 18.01.2025 - 22:25

Olay, 11 Ocak'ta Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta meydana geldi. Ercan Çali ile kahvehaneyi işleten T.S.K. isimli trans birey arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.S.K. belindeki silahı alınca arbede çıktı.

Arbedede Ercan Çali silahla vurulup hayatını kaybetti. Kavganın ardından şüpheli T.S.K ve silahı saklamaya yardım eden arkadaşları B.U. ve G.Ş. tutuklandı.

Ercan Çali'nin hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Çali ile T.S.K.'nın önce birbirlerine sokağın karşısından bağırarak tartıştıkları, ardından kavga etmeye başladıkları ve birlikte yere düştükleri anlar yer alıyor.

Çevredekilerin kavgayı ayırmasının ardından Ercan Çali'nin yaralı halde yol kenarına oturduğu ve olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin Çali'yi ambulansa götürdüğü anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.