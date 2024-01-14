Çukurova Kitap Fuarı’nda 'afiş' tartışması

Yayınlanma: 14.01.2024 - 15:39

Güncelleme: 15.01.2024 - 18:51

İddiaya göre fuar açılışına gelen Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü standını ziyaret ederken yan taraftaki Nergiz Yayınları’nın standında bulunan Mahiye Morgül’ün “Milli Eğitim’e Darbe” kitabından rahatsız oldu.

Valinin rahatsız olmasının ardından kitabın standa asılı afişi bir süre sonra yetkililer tarafından kaldırıldı. Olay sonrası yayınevi sahibi Ahmet Acar konuya ilişkin gazetemize konuştu. Yazarları Mahiye Morgül’ün “Milli Eğitim’e Darbe” kitabının ilk kez Çukurova Kitap Fuarı’nda okuyucuyla buluştuğunu söyleyen Acar, bu nedenle de kitabın afişinin standa asıldığını belirtti. Acar söz konusu iddialarını şu ifadelerle dile getirdi:

ÖĞRENCİLERİ FUARA YOLLAMAM

“Fuarın açılması sonrası Adana Valisi dün fuar alanını gezmiş. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü standını gezerken bizim standımızdaki afişi görmüş. Bizim haberimiz yok. Sonra yardımcısına talimat vermiş. İsmini bilmediğimiz Vali Yardımcısı da müşteri gibi gelip kitabı aldı. Sonra TÜYAP yetkililerine kitabın kaldırılması telkininde bulunmuş. Kitap yasal olduğundan böyle bir şey olamayacağı yanıtını alınca da en azından afişinin kaldırılmasını, aksi halde öğrencilerin fuara yönlendirilmesine izin vermeyeceğini belirtmiş.

Yetkililer de bizimle konuşmaya geldi ve durumu anlattı. Ekonomik durumlar ortada. Biz de o afişin kaldırılmasına izin verdik. Ancak onun yanında duran “’Yeni Anayasa’ BOP’un anayasasıdır. Hayır diyoruz” yazılı afişimize asla dokundurmayacağımızı belirttik. Bunun üzerine de yetkililer gelip kitabın tanıtım afişini kaldırdı.”

Yaşananların kabul edilemez olduğuna değinen Acar, “Yazarının standa gelip imza atacağı yasal kitaba bunlar yapılıyor. Eğer kitaba, afişe müdahale edilme noktasına kadar gelindiyse, birileri bu ülkeyi bitirmek istiyor demektir” ifadelerini kullandı.



TÜYAP'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Adana Valiliği iddiaları yalanlarlarken TÜYAP’tan da gazetemize açıklama yapıldı. “Haberinizin şirketimizi ve dolaylı olarak Adana Valiliği’ni itham altında bırakması nedeniyle bu açıklamanın yapılması zorunlu görülmüştür” denilen metinde “Haberinize konu olan yayınevi ile şirketimiz arasında daha önceden başlamış bir yasal süreç devam etmekte olup, bu yayınevinin fuarlarımıza katılması engellenmiştir” ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında ise şunlar denildi: “Söz konusu yayınevinin başka bir firmanın ismi altında Çukurova Kitap Fuarı’na katıldığının tespit edilmesinin ardından engelleme, tarafımızca mevcut yasal süreç çerçevesinde ve fuar alanında yer almamaları konusunda yapılmıştır.”



