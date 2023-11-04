Cumartesi Anneleri bu hafta gözaltına alınmadı

Yayınlanma: 04.11.2023 - 13:01

Güncelleme: 04.11.2023 - 13:01

Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 971'inci haftasında da devam etti.

Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı’na yürürken polis ekipleri tarafından ablukaya alındı, basın mensupları ise alandan zorla çıkarıldı.

Ancak Cumartesi Anneleri ve insan hakları savunucuları bu hafta gözaltına alınmadı.

Hak savunucuları, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına rağmen haftalardır gözaltına alınıyor, aynı gün serbest bırakılıyordu.