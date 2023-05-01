Cumhur İttifakı kirletti, Millet İttifakı temizledi

İzmir’de hafta sonu düzenlenen iki miting sonrası çekilen fotoğraflar farkı ortaya koydu. Erdoğan’ın konuştuğu Cumhur İttifaki mitingi sonrası alan çöp ve pislik içine bırakılırken, bir gün sonra gerçekleşen Millet İttifakı mitinginin ardından yurttaşlar çöpleri elleriyle toplayarak alanı tertemiz bıraktı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 01.05.2023 - 10:03
Cumhur İttifakı kirletti, Millet İttifakı temizledi
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İki gün üst üste iki cumhurbaşkanı adayını ağırlayan İzmir'in simgelerinde Kordon tarihi anlara tanıklık etti. 

Cumartesi günü Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi sonrası Gündoğdu Meydanı ve Kordon çöpten geçilmezken İzmir Büyükşehir Belediye ekipleri sabaha kadar temizlik işlemleri yaptı. 

Cumhur İttifakı'nın Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirdiği miting sonrası durum

Bir gün sonra Millet İttifakı liderleri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Kordon'da miting yaptı. Miting sonrası yurttaşlar yanlarında getirdikleri çöp torbalarıyla alanı temizledi.

SOYER: İZMİR, İZMİRLİLİĞİNİ GÖSTERİYOR

Yurttaşların alanı temizlerken fotoğraflarını paylaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından “Miting sonrası Kordonboyu alanının temizliğine yardımcı olan hemşehrilerimize minnettarız. Teşekkürler İzmir” yorumu yapıldı. 

Bu anları paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, “İzmir, İzmirliliğini gösteriyor” dedi.


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