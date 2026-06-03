Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kanye West konserini hedef aldı

İstanbul’da gerçekleştirilen Kanye West konserinin yankıları sürerken, bir tepki de Saray'dan geldi.

"İNANCIMIZA VE MEDENİYET DEĞERLERİMİZE AYKIRI SÖYLEM VE SEMBOLLERİN SERGİLENDİĞİ..."

Konseri hedef alan ve etkinliğin sıradan bir müzik organizasyonu olarak görülmemesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, şunları kaydetti:

“İstanbul’da sahnelenen Kanye West konseri, sıradan bir müzik organizasyonu olarak kabul edilemez. 118 bin genç, para vererek inancımıza ve medeniyet değerlerimize aykırı söylem ve sembollerin sergilendiği bir gösterinin parçası hâline getirilmiştir.

“I am a God” sözlerinin on binlerce kişi tarafından coşkuyla tekrar edilmesi üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir tablodur. Üstelik okültizm ve karanlık sembollerle anılan Michèle Lamy’nin de bu organizasyonun etrafında yer alması, meselenin yalnızca müzik ve eğlence olmadığını göstermektedir.

"MUHAFAZAKÂR KESİM DE BUNUN BİR PARÇASI HÂLİNE GELDİ"

Daha da düşündürücü olan ise, muhafazakâr kesimin de bu kültürel kuşatmanın bir parçası hâline gelmiş olmasıdır. Sahne ışıkları altında gençliğimize dayatılan bu yabancılaşmaya kimsenin itiraz etmemesi vahimdir.

Kültür ve Turizm Bakanlığımızı, milletimizin manevi ve kültürel hassasiyetlerini ilgilendiren bu tür organizasyonlarda çok daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu milletin evlatları; küresel kültür endüstrisinin yönlendirmelerine değil, kendi medeniyet değerlerine sahip çıkmalıdır.”

YEĞENİ DE KONSERE GİTMİŞ!

Oktay Saral'ın eleştirdiği konsere bazı akrabalarının da katıldığı ve organizasyonda çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştıkları ortaya çıktı.

Konsere katılanlardan biri de, Oktay Saral'ın yeğeni Ünal Saral oldu.