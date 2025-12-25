Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni hayatını kaybetti!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da öğretmenliğini yapan Diyarbakırlı Ergün Sönmez (89), uzun yıllardır yaşadığı İsviçre'de hayatını kaybetti.
Sönmez'in naaşı, memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine getirildi.
Cenaze namazına AKP Ergani İlçe Başkanı Aziz Yılmaz, yakınları ve yurttaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Ergün, aile mezarlığına defnedildi.
ERDOĞAN'IN 4 İLE 5'İNCİ SINIFTA ÖĞRETMENİ OLMUŞTU!
Ergün Sönmez, 1960'lı yıllarda yedek subaylık görevi sırasında Kasımpaşa Piyalepaşa İlköğretim Okulunda öğretmenlik yapmış ve bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 ile 5'inci sınıfta öğretmeni olmuştu.