25.12.2025 12:28:00
İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni hayatını kaybetti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1960'lı yıllarda öğretmenliğini yaptığı Diyarbakırlı öğretmeni Ergün Sönmez, İsviçre'de hayatını kaybetti. 89 yaşındaki Sönmez'in cenazesi, memleketi Ergani ilçesinde toprağa verildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da öğretmenliğini yapan Diyarbakırlı Ergün Sönmez (89), uzun yıllardır yaşadığı İsviçre'de hayatını kaybetti. 

Sönmez'in naaşı, memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine getirildi. 

Cenaze namazına AKP Ergani İlçe Başkanı Aziz Yılmaz, yakınları ve yurttaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Ergün, aile mezarlığına defnedildi.

Image

ERDOĞAN'IN 4 İLE 5'İNCİ SINIFTA ÖĞRETMENİ OLMUŞTU!

Ergün Sönmez, 1960'lı yıllarda yedek subaylık görevi sırasında Kasımpaşa Piyalepaşa İlköğretim Okulunda öğretmenlik yapmış ve bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 ile 5'inci sınıfta öğretmeni olmuştu.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #diyarbakır #vefat #öğretmen

