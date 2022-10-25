Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kralı III. Charles ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kralı III. Charles ile telefonda görüştü.

AA
25 Ekim 2022 Salı, 21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kralı III. Charles ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü iş birliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını ifade etti. 

 


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