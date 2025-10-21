Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es Sabah'a Togg hediye etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es Sabah'a Togg hediye etti!

21.10.2025 15:20:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es Sabah'a Togg hediye etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt'te gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Kuveyt Emiri meşal el-Ahmed el-Cabir es Sabah'a Togg aracı hediye etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuveyt'teki temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na inişinde Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es Sabah tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından programı dahilindeki görüşmelerin gerçekleştirileceği alana geldi.

Image

Erdoğan, temasları kapsamında Kuveyt Emiri es Sabah'a beyaz renkte Togg aracı hediye etti.

Kuveyt ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.

YARIN KATAR'A GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Kuveyt'teki temaslarını sonlandırmasının ardından Katar'ın başkenti Doha'ya hareket etmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın yarın Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüşme gerçekleştireceği belirtiliyor.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #TOGG #Kuveyt #Kuveyt Emiri el Sabah

İlgili Haberler

Mehmet Şimşek'ten Katar ve Kuveyt'te yatırım seferi: Kritik görüşmeler başlıyor
Mehmet Şimşek'ten Katar ve Kuveyt'te yatırım seferi: Kritik görüşmeler başlıyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar ve Kuveyt'te yatırım ve ekonomik işbirliği için temaslarda bulunacak.
Erdoğan'ın Körfez temasları başladı: İlk durağı Kuveyt
Erdoğan'ın Körfez temasları başladı: İlk durağı Kuveyt AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt’te resmi törenle karşılandı.
Duran duyurdu: Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman’a gidiyor
Duran duyurdu: Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman’a gidiyor AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt, Katar ve Umman’a resmi ziyarette bulunacağını duyuruldu.