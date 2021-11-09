Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Lütfü Türkkan açıklaması 'fezleke' tartışmalarına neden oldu
Bir yurttaşa küfreden Lütfü Türkkan’ın yerine Erhan Usta İYİ Parti Grup Başkanvekilliği’ne seçildi. İktidar, Türkkan’ın vekilliğinin düşürülmesinde ısrarlı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti’li Türkkan hakkındaki açıklamaları sonrası iktidar kulislerinde, “fezleke” tartışmaları başladı.
Fezleke için anayasanın 82. ve 84. maddeleri dayanak gösteriliyor. 82. maddeye göre milletvekilleri, devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda görev alamayacakları hükme bağlanıyor. Ancak söz konusu maddede “hakaret, küfür” suçu düzenlenmiyor. Bu nedenle iktidar kanadı, “söz konusu fezlekenin milletvekilliği göreviyle bağdaşmayan hal ve hareket kapsamında” değerlendirilebileceğini kaydediyor. Türkkan’ın, “bir şehit yakınına küfür etmesinin anayasayla bağdaşmadığı, milleti temsil görevi üstlenen bir vekilin, millete hakaret edemeyeceği” ifade ediliyor. Fezleke için Tahir Gümren’in “Türkkan hakkında açtığı dava” da örnek gösteriliyor.
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