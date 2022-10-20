Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaralı madencilerin son durumunu açıkladı

20 Ekim 2022 Perşembe, 17:03

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bulunan 6 yaralı madencinin tedavileri sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Sağlık İl Müdürü Prof.Dr.Kemal Memişoğlu ile birlikte yaralı madencileri ve yakınlarını ziyaret etti.

"HASTANE MUHTEŞEM"

Ziyaret sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İlk andan itibaren oradaydık, bir günden kısa bir sürede hamdolsun tüm çalışmalar tamamlanıp madencilerimiz çıkarılmıştı. Yaralılardan altısını İstanbul'a Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirdik. Bugün hem hastalarımızı hem hasta yakınlarımızı ziyaret etme fırsatı bulduk. Hastane muhteşem, ama bu muhteşemliği hastalarımıza verilen serviste de gördüm. Tüm çalışanlara ve böyle bir tesisi ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"GELİŞMELER OLUMLU"

Yaralıların durumuyla ilgili bilgi veren Oktay, "Hastalarımızın 5'i şuanda yoğun bakımda 1'i şuan yoğun bakımdan çıkmış durumda. Yoğun bakımdan çıkan hastamızla görüştük, konuştuk, inşallah kendisini çok yakın zamanda da ayağa kalkmış olarak görürüz diye ümit ediyoruz.

Yoğun bakımdaki hastalarımızla ilgili de bilgi aldık, gelişmeler olumlu. İnşallah onların da ayağa kalkıp yakınlarıyla bir arada olduklarını görürüz. Yakınlarıyla da görüştük, yakınlarının da psikolojisinin ne kadar iyi olduğunu görmek bizi ayrıca mutlu etti. Bunun sebebi de hastaneyle, başhekimimizle tüm doktorlarımız ve personellerimizle olan yakın iş birliği ve her türlü ihtiyaçlarının da burada karşılanıyor olması. Her anda, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimizin burada yakinen ilgileniyor olmamızın kendilerini ayrıca memnun ettiğini bizatihi dile getirdiler" dedi.

Oktay "Biz de memnun olduk, fakat bizi en çok memnun edecek asıl olay, yaralılarımızın bir an önce yoğun bakımdan çıkıyor olmaları. Tekrardan hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletçe bu acı olayı yaşadık ama bunun gerekçeleriyle ilgili de bir an önce zaten hem adli hem idari soruşturmalar başlamış durumda. En ileri seviyede teknolojilerin kullanıldığı bir ocağımızdan bahsediyoruz. Bu patlama nasıl oldu? detaylarıyla, bir ihmal var mı bütün bunlar ortaya çıktıktan sonra gerekleri yapılacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamasının ardından hastaneden ayrıldı.