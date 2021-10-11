Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' değerlendirmesi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
- (Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde) Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır.
- Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır.
- Dünyada enerji başta olmak üzere, emtia ve gıda fiyatlarında fahiş artışlarının yaşandığı bir dönemde çoğu ülke ürün kıtlığıyla karşı karşıyadır.
FİYAT ARTIŞLARI AÇIKLAMASI
- Fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımızı ve üreticilerimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz.
- Ülkemizi yatırım, üretim, ihracat, istihdam temelleri üzerinde, cari dengemizi 'fazla' yönünde sürekli geliştirerek büyütmeyi sürdüreceğiz.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ İSMİ DEĞİŞTİ
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyor, bünyesinde bir de İklim Değişikliği ve uyum komisyonu oluşturuyor. Bir iklim değişikliği başkanlığı kuruyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğünü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlıyoruz.
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